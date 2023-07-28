Важное 28 июля 2023, 16:29 Люди остались под завалами ресторана после взрыва в Таганроге — СМИ SHOT: после взрыва ресторана в Таганроге под завалами остались люди

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После взрыва ресторана в Таганроге Ростовской области под завалами остались люди. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Сейчас людей извлекают из-под обломков. По последним данным канала, пострадали как минимум три человека, находившихся в ресторане.

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До этого в Сети распространилась информация о мощном взрыве в Таганроге. У многих автомобилей сработала сигнализация, в небо поднялось огромное облако дыма, а в некоторых домах даже выбило стекла. Сообщалось также, что экстренные службы выехали к месту случившегося. Официальных данных о происшествии на текущий момент нет.

О том, что есть пострадавшие и им оказывают медицинскую помощь, сообщили и «Известия». При этом количество раненых не уточнялось.