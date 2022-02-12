Жители Донецкой народной республики (ДНР) привыкли сохранять спокойствие и не поддаваться панике во время взрывов. Об этом «360» рассказал житель Донецкой области Даниил Бакулин.

По его словам, утром 12 февраля подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз произвели обстрел окраин Донецка. Бакулин добавил, что в ДНР продолжает действовать комендантский час.

«Действует, как и раньше. В ЛНР его недавно снова ввели, хотя раньше отменяли. В будние дни он с 23:00, по выходным его нет», — заявил он.

По его словам, жители ДНР живут в постоянном напряжении. Ситуации, при которых в городе происходят взрывы, стали для них обычными.

«Люди не готовятся к войне, такие настроения постоянны. Однако данная эскалация действительно напрягает», — добавил Бакулин.

Сегодня днем СМИ сообщили о мощном взрыве в столице Донецкой народной республики. Ряд военкоров предположили, что он мог произойти на территории Донбасса, которая находится под контролем официального Киева.

Чуть позже глава республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в городе является спокойной. Лидер ДНР также добавил, что взрыв, который сотряс весь Донецк, произошел на линии соприкосновения.