«Люди начали синеть». Четыре человека пострадали от химического льда в банном клубе в Москве

Четыре человека пострадали в банном клубе «Девятый вал» на юге Москвы. Они упали в бассейн с сухим льдом.

Как сообщил «360» источник в диспетчерской скорой помощи, в бассейн кинули сухой лед, а четыре человека в него прыгнули.

«Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым. Еще двух мужчин и женщину сейчас откачивают», — сообщил источник.

По некоторым данным, на месте работают четыре бригады скорой помощи.

Telegram-канал 112 сообщил, что люди получили химические ожоги во время празднования 29-летия известной инстаблогерши Екатерины Диденко. Искусственный лед купил ее муж, чтобы устроить сюрприз. При попадании в воду лед должен создавать эффектный пар. Но после того как его высыпали в воду, люди начали синеть и терять сознание.