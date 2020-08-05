«Люди крепкого телосложения не пускают нас»: в ОНК сообщили о захвате офиса комиссии

Офис ОНК на Крапивенском переулке захватили неизвестные, сообщил «360» член комиссии Алексей Мельников. По его словам, в этом здании хранятся обращения граждан.

«Закрыт доступ представителям комиссии в здание. Часть комиссии сейчас находится у ворот здания. Неизвестные люди крепкого телосложения не допускают нас в помещение», — сказано в сообщении Алексея Мельникова.

Пресс-служба столичного управления МВД пока не располагает информации об этом происшествии.

Общественная наблюдательная комиссия контролирует, как в местах лишения свободы соблюдаются права человека.

По адресу Крапивенский переулок дом 3 строение 1 находится усадьба Ф. Я. Гасса — И. Н. Иванова — памятник архитектуры XIX века.