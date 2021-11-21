«Люди из окон зовут на помощь». Пожар вспыхнул в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве

Серьезный пожар произошел поздно вечером в воскресенье, 21 ноября в Москве, на Волгоградском проспекте. В здании дома № 32, корпус 8, где располагается хостел, вспыхнул огонь. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, к зданию запросили уже десять карет скорой помощи.

Площадь пожара, по предварительным оценкам, составила около 100 квадратных метров. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что горение серьезное, из окон двух этажей валит густой дым. Люди, оставшиеся внутри, кричат и просят о помощи.

Видео: Telegram

На данный момент известно, что удалось спасти 15 человек. Пожару присвоили второй ранг сложности. Никакой информации о пострадавших и погибших пока нет.

UPD: В МЧС уточнили, что площадь пожара 120 квадратных метров.

«В Москве пожар на Волгоградском проспекте д. 32 к.8. При помощи пожарных автолестниц из здания спасено 15 человек. Здание административное, кирпичное, трехэтажное. Предварительно происходит возгорание на площади 120 кв. м», — сказано в сообщении ведомства.

К тушению привлечено 28 единиц техники и порядка 60 человек.