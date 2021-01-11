«Люди бежали с аптечками». Очевидец рассказал, как автомобилисты помогали пострадавшим в аварии с военными автобусами

«Это произошло до того, как я туда подъехал. Я видел несколько смятых автобусов ПАЗ и лежавшие на земле тела. Метров за 100 до аварии машины остановились, по проезжей части люди бежали с криками: „Скорее давайте аптечки“. Я в том числе отдал свою аптечку. Там очень неприятная картина. Стоят молодые солдаты, держат под руки своих товарищей. Останавливаются гражданские машины, чтобы отвести, видимо, в больницу», — рассказал собеседник «360».

По его словам, было видно, что в автобусы влетала тяжелая техника.

По данным Министерства здравоохранения Подмосковья, в результате столкновения погибли четыре человек и еще 10 получили ранения. На месте работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи. В ведомстве отметили, что привлечена санитарная авиация. Также уточняется информация по состоянию пострадавших.

По предварительной информации Минобороны, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который в них врезался. Точная причина выясняется.