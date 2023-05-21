Происшествия 21 мая 2023, 14:58 Людей завалило обломками дома после обстрела ВСУ города Пологи Запорожской области ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области, разрушен жилой дом

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Пологи в Запорожской области. В результате удара разрушен частный жилой дом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, под завалами находятся люди. В настоящий момент спасатели МЧС работают на месте разрушения. Обстрел повредил электроподстанциию, город в течение получаса оставался частично обесточен.

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Накануне ВСУ атаковали села Раздол и Новомихайловка в Запорожской области В результате погиб один человек, снаряды попали в здание Дома культуры. Два взрыва также прогремели в городе Токмак, в воскресенье украинские войска продолжили его обстрел. По словам члена Главного совета администрации региона Владимира Рогова, после удара погиб один мирный житель, две электроподстанции вышли из строя.

ВСУ обстреляли село Муром в Белгородской области. Снаряды пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия. Никто не пострадал. Украинские войска также атаковали село Нижнее Березово Шебекинского округа, два человека погибли.