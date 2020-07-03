Очевидцы сообщили о взрыве газопровода под Самарой. В МЧС не подтвердили, но людей эвакуируют

Очевидцы сообщают, что в Волжском районе Самары 2 июля взорвался газопровод. Из-за ЧП ограничили движение на участке Южного шоссе, однако в МЧС называют другую причину происшествия. Тем временем власти эвакуируют местных жителей.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«На газопроводе низкого давления диаметром 377 мм в 1 км южнее Верхней Подстепновки проводят работы. На месте дежурят пожарно-спасательные подразделения. Задействовали 17 человек и 5 единиц техники», — процитировало слова ведомства местное издание 63.RU.

Такую же версию событий озвучили в Департаменте транспорта Самары.

Однако жители области в социальных сетях уже несколько часов размещают фото, на которых видно, как в небо поднимается высоких столб огня.

На видео очевидцев заметно, что из-под земли вырывается и клубится плотный белый дым, а также звучит сигнализация.

На другом ролике — тот самый огненный столб.

По данным kр.ru, информацию о взрыве в пресс-службе регионального МЧС не подтвердили. Однако местные власти приняли решение эвакуировать жителей села Подстепновка под Самарой. Об этом изданию 63.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что жителям предложили покинуть село до тех пор, пока не завершатся аварийно-восстановительные работы на газопроводе. Он также отметил, что на месте происшествия находится глава Волжского района, который контролирует ситуацию.