Эксклюзив 01 декабря 2023, 12:52 Людей эвакуировали с территории загоревшегося рынка «Садовод» Источник «360»: на рынке «Садовод» началась эвакуация

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На рынке «Садовод» в Москве загорелись четыре двухъярусных контейнера. Как сообщил источник «360», из торговых рядов эвакуировали людей.

На месте происшествия работают спасатели. Огонь начал распространяться на крышу и верхние этажи зданий. Пострадал один человек. В пресс-службе МЧС России сообщили, что точную площадь пожара пока уточняют.

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«Тушат более 100 специалистов и 45 единиц техники, в том числе подъемные механизмы», — передали в ведомстве.

Очевидцы рассказывали что на место вызвали сотрудников «Мосводоканала». Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее крупный пожар произошел на рынке в Ростове-на-Дону. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.