Эксклюзив 05 июня 2023, 12:12 Людей эвакуировали из-за пожара в детском отделении «Коммунарки» Источник «360»: пожар произошел в детском корпусе «Коммунарки» РИА «Новости»

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Пожар в детском корпусе произошел в московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка». Об этом «360» сообщил источник.

«Заявка поступила в понедельник в 11:46. Пожар зафиксировали на улице Сосенский стан, в доме № 8, в ТиНАО», — рассказал он.

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По словам источника, задымление случилось в детском отделении на втором этаже. Из-за пожара медработников и пациентов эвакуировали. На месте происшествия оперативные службы проводят разведку.

UPD. Позднее источник уточнил, что спасатели ничего не обнаружили. Они проверили детский корпус № 6, который находится на стадии сдачи в эксплуатацию. В помещении сработала автоматическая пожарная сигнализация.

В воскресенье пациентов горящей ЦКБ в Новосибирске эвакуировали. В результате пожара в больнице никто не пострадал.