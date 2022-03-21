21 марта 2022, 15:58
Людей эвакуировали из трех торговых центров в Хабаровске после сообщения о минировании
Сообщение о минировании трех торговых центров поступило в городскую администрацию Хабаровска. Власти города приняли решение эвакуировать посетителей. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Неизвестный заявил о заложенных взрывных устройствах в трех зданиях», — рассказали в ведомстве.
Людей вывели из ТЦ «Энерго-Плаза», «Пушкинский» и «Горизонт». На данный момент сотрудники органов проверяют объекты.