Людей эвакуировали из трех торговых центров в Хабаровске после сообщения о минировании

Сообщение о минировании трех торговых центров поступило в городскую администрацию Хабаровска. Власти города приняли решение эвакуировать посетителей. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Неизвестный заявил о заложенных взрывных устройствах в трех зданиях», — рассказали в ведомстве.

Людей вывели из ТЦ «Энерго-Плаза», «Пушкинский» и «Горизонт». На данный момент сотрудники органов проверяют объекты.