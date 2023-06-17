Эксклюзив 17 июня 2023, 18:17 Людей эвакуировали из торгового центра в Видном из-за пожара МЧС: в ТЦ «Галерея» пожар произошел на парковке, сгорел один автомобиль

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Горящий автомобиль стал причиной эвакуации людей из торгового центра «Галерея» в городе Видном в Ленинском округе Московской области. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Это не сам ТЦ, это парковка. Сгорел один автомобиль на площади 11 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

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Там также сообщили, что обошлось без пострадавших.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Видном загорелся торговый комплекс. Людей из здания эвакуировали. Очевидцы опубликовали видео, на котором весь ТЦ окутан дымом. На кадрах также много людей в одних купальниках и плавках, так как в «Галерее» находится центр водных развлечений.

Позже появились кадры с горящей на парковке машиной.

В конце мая крупный пожар произошел в торговом центре «Феникс» в Орехово-Зуеве. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания могла стать неисправность проводки.