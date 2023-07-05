Эксклюзив 05 июля 2023, 12:55 Людей эвакуировали из дома на юго-востоке Москвы, где обнаружили гранату Из дома на юго-востоке Москвы, где обнаружили боевую гранату, эвакуировали 15 человек РИА «Новости»

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Из дома на юго-востоке Москвы, где обнаружили гранату, эвакуировали 15 человек. Об этом сообщил источник «360».

Ранее на чердаке дома на Самокатной улице в районе Лефортово нашли боевую гранату с чекой.

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На место прибыли саперы. Они осмотрели предмет. Людей из здания эвакуируют.

Накануне две противотанковые мины обнаружили в посылке в центре Москвы.