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    31 июля 2020, 11:06

    Людей эвакуировали из аэропорта Хабаровска по причине угрозы взрыва

    Полина Петрова

    Пассажиров и персонал эвакуировали из аэропорта Хабаровска по причине угрозы взрыва, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя предприятия.
    Людей эвакуировали из аэропорта Хабаровска по причине угрозы взрыва

    Уточняется, что в пятницу, 31 июля, в 8:45 по местному времени представителей правоохранительных органов оповестили о наличии в аэропорту бомбы. Угроза оказалась ложной, информирует телеканал «Звезда».

    «В 10:20 (3:20 мск) оперативные мероприятия были завершены, угроз не обнаружено», — пояснил собеседник.

    В ходе проверки из самолетов не выпускали пассажиров рейсов, которые прибыли из столицы и Южно-Сахалинска. В настоящий момент персонал возвращается к обычному режиму работы.

    Новости SMI.FM