Людей эвакуировали из аэропорта Хабаровска по причине угрозы взрыва

Уточняется, что в пятницу, 31 июля, в 8:45 по местному времени представителей правоохранительных органов оповестили о наличии в аэропорту бомбы. Угроза оказалась ложной, информирует телеканал «Звезда».

«В 10:20 (3:20 мск) оперативные мероприятия были завершены, угроз не обнаружено», — пояснил собеседник.

В ходе проверки из самолетов не выпускали пассажиров рейсов, которые прибыли из столицы и Южно-Сахалинска. В настоящий момент персонал возвращается к обычному режиму работы.