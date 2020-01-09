Любовник омской школьницы рассказал подробности расправы над матерью девушки. Видео

Школьница из Омска вместе с молодым человеком убила свою мать, которая вернулась домой раньше времени и застала их в одной кровати. После задержания следователи привели 18-летнего юношу в квартиру, где он рассказал, с чего начался конфликт. Видео с места событий опубликовал Следственный комитет.

Он пояснил, что спал на диване с краю, когда вернувшаяся домой женщина за уши вытащила его в коридор и бросила в угол.

«Я лежал, пытался встать. Она начала орать, размахивать руками. Я пытался приподняться, защищаться от ударов и дал ей в лицо», — рассказал он. После этого женщина убежала на кухню, откуда вернулась с ножом.

«Я схватил ее за руку, где был нож. Пытался сделать что-нибудь с кистью, чтобы нож у нее выпал», — поделился молодой человек.

По данным следствия, конфликт женщины с 15-летней дочерью и ее 18-летним молодым человеком произошел в ночь с 30 на 31 декабря. Парень наносил женщине удары ножом, а дочь избивала мать молотком по голове и телу. Потерпевшей удалось связаться с подругой, которая вызвала скорую. Однако от полученных ран женщина скончалась.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования они установили, что к преступлению имели отношение дочь погибшей и ее 18-летний друг. Молодых людей задержали и предъявили им обвинение. Суд постановил взять школьницу и ее парня под стражу.