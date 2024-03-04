Происшествия 04 марта 2024, 08:50 Любительницу йоги на кладбище задержали в Ивановской области за оскорбление полицейского Shot: в Ивановской области задержали Дьявл Успешную за оскорбление полицейского Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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В Ивановской области задержали женщину, которая ранее нелестно высказалась в сторону сотрудника полиции. Она проходит по уголовному делу по статье об оскорблении представителя власти, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на днях в Лежневском районе Ивановской области правоохранители остановили автобус, в котором ехала 30-летняя Дьявл Успешная. До этого девушка оскорбила автоинспектора в московском районе Хорошево-Мневники. После этого она сбежала из столицы. Успешную привезли в отдел МВД для дальнейших разбирательств.

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Shot уточнил, что против женщины возбудили уголовное дело, по которому ей может грозить до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.

В социальных сетях Дьявл, которую звали Натальей до смены имени, представляется адептом высокодуховной жизни. Она также практикует сыроедение, не пользуется пластиковыми пакетами, занимается йогой и медитирует на кладбище.

Ранее в Тамбовской области возбудили уголовное дело на бывшего главу Минздрава за угрозы полиции. Экс-чиновник позже принес публичные извинения правоохранителям.