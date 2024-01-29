29 января 2024, 19:14
Любителям передвижной бани в «Москва-Сити» назначили штраф
Суд назначил административный штраф любителям передвижной бани в «Москва-Сити»
Пресненский районный суд назначил административный штраф в размере тысячи рублей двум мужчинам за нарушение общественного порядка. Они парились в передвижной бане в центре Москвы, а после выбегали из нее на улицу в нижнем белье и окунались в снег. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Накануне в интернете появилось видео, как возле ММДЦ «Москва-Сити» группа людей выбегает на улицу из передвижной бани на парковке и прыгают в сугробы рядом с проезжей частью. При этом в парилке находилось около десяти человек, а еще несколько людей с камерами стояли рядом и снимали происходящее на видео.
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«Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — заявили в пресс-службе.
Суд установил, что такие действия нарушают общепринятые нормы и правила поведения в общественном месте. Почему штраф по статье о мелком хулиганстве получили только двое участников, не уточняется.
Ранее суд арестовал девятерых участников секс-вечеринки в одном из московских ТЦ. Одной из фигуранток дела также придется заплатить штраф.
Штрафы
Суд
Москва
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