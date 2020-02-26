26 февраля 2020, 18:37
Любителя барбекю оштрафовали за шашлык на балконе
Житель Башкирии поленился выйти на улицу, чтобы приготовить мясо на углях. Он разложил мангал прямо на балконе. Дым барбекю испугал соседей, они выхвали спасателей.
О дыме с балкона многоквартирного дома, расположенного по улице Щербакова в Стерлитамаке, спасателям сообщили соседи. Когда по адресу прибыли спасатели и начали разведку, оказалось, что один из местных жителей расжег на балконе мангал и собрался пришготовить мясо на углях. Шашлычнику помешали сотрудники МЧС.
«Правила противопожарного режима запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир. Данные действия граждан могут повлечь за собой неотвратимые последствия и угрозу здоровью и жизни», — напомнили башкирские спасатели.
В отношении правонарушителя составили протокол. Теперь любитель мяса на углях заплатит штраф.