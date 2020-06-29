Любителей экстремальных селфи привлекли к административной ответственности в Петербурге

20-летняя девушка и ее 28-летний знакомый прошли через рельсы и пытались забраться по опорам Американского моста, чтобы сделать эффектный снимок. Однако воплотить мечту в реальность у них вышло — их остановили транспортные полицейские.

Ребят доставили в участок. Задержанных привлекли к административной ответственности.