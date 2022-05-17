Любитель экстрима на Porsche Cayenne погиб в аварии на юге Москвы

Крупная авария произошла на юге Москвы. Автомобиль Porsche Cayenne врезался в ограждение. Водитель погиб на месте, трое пассажиров получили травмы, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Автомобиль проезжал мимо дома по 1-му Кожуховскому проезду, 19 около пяти часов, когда водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Иномарка опрокинулась и сильно повредилась.

Спастись удалось только пассажирам — трех человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Погиб 30-летний водитель, он же владелец автомобиля. Следователи выяснили, что парень любил быструю езду — на его счету только за 2022 год больше 260 нарушений, связанных с превышением скорости. Все штрафы были оплачены.