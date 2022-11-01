«Любила гулять с собаками ночью». Соседка призналась, что боится вышедшего на свободу людоеда из Перми | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 16:44 «Любила гулять с собаками ночью». Соседка призналась, что боится вышедшего на свободу людоеда из Перми Соседка людоеда из Перми признались, что боится гулять с собаками после его освобождения

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Одна из соседок пермского людоеда Михаила Малышева, вышедшего на свободу после 23 лет в колонии, призналась «360», что теперь будет опасаться гулять с собаками. Раньше она любила делать это ночью, когда в парке меньше людей.

«Днем — дети, „палочники“, все ворчат, бурчат. А ночью я спокойно отпускаю собак. А этот нелюдь может начать с ночного времени! Сейчас он вроде бы днем не выходит», — заметила женщина.

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Малышев убил и съел двух человек, варил блюда из человеческого мяса и угощал им друзей, делал суп из домашних животных, полгода держал в рабстве девушку и издевался над ней. Срок лишения свободы истек в октябре. Еще зимой 57-летний мужчина заявил, что совсем не хочет свободы, потому что боится не удержаться и взяться за старое, поэтому готов сознаться в еще нескольких преступлениях.

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Известно, что Малышева никто не ждал: мать, сестра и бывшая сожительница не пожелали иметь с ним ничего общего, узнав всю правду.