Эксклюзив 12 января 2023, 04:55 «Любил ее и терпел унижения». Подозреваемого в убийстве бывшей жены из Алапаевска заставили признаться — мать Мать подозреваемого в убийстве бывшей жены из Алапаевска: сына заставили признать вину Телеканал «360»

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Подозреваемый в убийстве своей жены и матери пятерых детей Александр Белюшин не мог совершить такое преступление. Полицейские заставили его признать вину под давлением. Правоохранители также неподобающим образом относились к детям — старшего ребенка даже допросили с полиграфом без согласия взрослых. Об этом «360» рассказала мама Александра Раиса.

Женщина рассказала, что Любовь была хорошей мамой и по-своему любила детей. Но с мужем дела обстояли хуже: Любовь «загуляла» после выхода на работу. Узнав об этом, Александр разозлился и ударил ее — по словам Раисы, он не рассчитал силу, поэтому Любовь упала с крыльца.

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«Его осудили за это, потом они развелись. Сын любил ее, все унижения терпел. Внучка говорила, как папка унижается все время, на коленях перед ней стоит, прощения просит, она все время угнетает», — поделилась Раиса.

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После Нового года Александр планировал съехать от жены, оставив ей и детям дом. Старшая внучка рассказала, что в день исчезновения мама тихонько оделась и ушла. Детям пока не сказали, что их папу подозревают в убийстве мамы. Женщина призналась, что боится им говорить.

«Я эти мысли (об убийстве — прим. ред.) от себя гоню. Не хочется в это верить. Он бы сказал. А он говорил, что не трогал ее и непричастен, я верила», — рассказала женщина.

Раиса считает, что сын признался под давлением. Его забрали в три часа ночи, из полиции он позвонил и сказал, что если завтра вечером не отпустят, то не отпустят никогда.

«А сегодня в семь утра позвонил, голос нехороший, каменный. Сказал, что [Александр] взял все на себя. В кабинете шесть человек, там хоть кто признается», — отметила мать подозреваемого.

Она добавила, что с самого начала правоохранители действовали неподобающим образом. Когда нашли тело Любови, полицейские поговорили с детьми, но вели себя очень грубо. Старшую внучку заподозрили в обмане и проверяли на полиграфе без присутствия взрослых. Пугали, что посадят в камеру — тогда она «заговорит по-другому».

При этом детей увезли из школы «крадучись», обманом. Когда в школу приехали бабушки, ребят там уже не было.

«[Полицейские] приехали в школу, сказали, что бабушка Люда (мама Любови — прим. ред.) ждет их в полиции. Они (дети — прим. ред.) собрались и поехали, раз там бабушка. Приехали — а там никого нет», — рассказала мать Александра.

Женщина заявила, что будет искать способ воспитывать ребят самостоятельно. Они тоже этого хотят: скучают по дому, с котором выросли, плачут и просят их забрать. Однако пока не закончится следствие, разговора про детей не будет, отметила Раиса.