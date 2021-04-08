Открытый огонь на складах в Люберцах потушили

Открытое горение на складах в подмосковных Люберцах потушили, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров.

Информация о возгорании по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступила в 17:51 по московскому времени. В 21:15 пожар локализовали. В 0:05 четверга пожарные справились с открытым огнем.

В сгоревшем здании хранилась бытовая химия и спортивный инвентарь.

Один из очевидцев рассказал «360», как огонь постепенно захватывал трехэтажное складское помещение.

«Когда возвращался с работы, дышать вообще невозможно было. За две-три минуты можно было задохнуться», — сообщил житель.

«360» вел трансляцию с места ЧП.