08 апреля 2021, 00:54
Открытый огонь на складах в Люберцах потушили
Открытое горение на складах в подмосковных Люберцах потушили, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров.
Информация о возгорании по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступила в 17:51 по московскому времени. В 21:15 пожар локализовали. В 0:05 четверга пожарные справились с открытым огнем.
В сгоревшем здании хранилась бытовая химия и спортивный инвентарь.
Один из очевидцев рассказал «360», как огонь постепенно захватывал трехэтажное складское помещение.
«Когда возвращался с работы, дышать вообще невозможно было. За две-три минуты можно было задохнуться», — сообщил житель.
«360» вел трансляцию с места ЧП.