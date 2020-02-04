Ливни вызвали сход оползней и лавины в Сочи

Из-за непогоды в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Не прекращавшиеся последние два дня ливни стали причиной опасных ситуаций в разных районах города.

«За сутки выпало больше среднемесячной нормы осадков. Самая сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе, там количество выпавших осадков превысило 66 миллиметров», — говорится в сообщении администрации города. В некоторых местах замечены поваленные деревья, оползень сошел на Мамайском перевале, а в районе улицы Прохладной подтоплен один дом.

Кроме того, в реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс уровень воды достигал неблагоприятных отметок. Сейчас ситуация нормализовалась, вода сошла, и обстановка в районе находится под контролем.

В Хостинском районе упали два дерева, в нескольких местах зафиксированы подтопления, в Центральном районе города резкий порыв ветра повалил два дерева, в трех местах есть подтопления. Около 70 миллиметров осадков выпало в Красной поляне. В районе одного из горнолыжных курортов сошла лавина, жертв и пострадавших удалось избежать.

Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, что позволило избежать коллапса. Все горнолыжные курорты провели мероприятия по принудительному спуску лавин. Сейчас все отдыхающие могут продолжить кататься на лыжах и сноубордах.

В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, в горах выше 500 метров над уровнем моря — слабая лавинная опасность. В ближайшее время в городе прогнозируются заморозки.