20 августа 2020, 13:24
Ливни в Пакистане привели к гибели 17 человек
Сильные ливни в провинции Пенджаб в Пакистане унесли жизни 17 человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Geo.tv.
Еще несколько граждан получили травмы в результате обрушения крыш трех частных домов. А при сходе оползня на угольной шахте «Касба-Бхал» пять человек пострадали, как минимум трое погибли.
По прогнозам синоптиков, ливни в Пенджабе будут идти и всю следующую неделю. Во многих крупных городах провинции наблюдаются перебои в поставке электроэнергии.
Мощный ливень ночью накрыл и Благовещенск. В городе введен режим ЧС после того, как количество осадков превысило отметку «опасное явление».