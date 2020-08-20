Ливни в Пакистане привели к гибели 17 человек

Еще несколько граждан получили травмы в результате обрушения крыш трех частных домов. А при сходе оползня на угольной шахте «Касба-Бхал» пять человек пострадали, как минимум трое погибли.

По прогнозам синоптиков, ливни в Пенджабе будут идти и всю следующую неделю. Во многих крупных городах провинции наблюдаются перебои в поставке электроэнергии.

Мощный ливень ночью накрыл и Благовещенск. В городе введен режим ЧС после того, как количество осадков превысило отметку «опасное явление».