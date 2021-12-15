Ливни в Бразилии унесли жизни 12 человек

Сильные ливни прошли в восточном штате Баия, а также в соседнем регионе Минас-Жерайс в Бразилии. Из-за спровоцированных дождями наводнений и селевых потоков погибли 12 человек. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на телеканал teleSUR.

Пострадали еще 267 человек. Вода уничтожила дома нескольких тысяч человек. Эвакуировали свыше 8,3 тысяч жителей.

Сейчас спасатели пытаются добраться до некоторых районов бедствия, наземное сообщение с которыми было прервано. Власти штатов заявили, что количество погибших и пострадавших может возрасти.