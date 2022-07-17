Ливни превратили улицы Гомеля в океан

Град диаметром до одного сантиметра выпал сегодня в Гомеле, сообщили в группе «ЧП Гомель / Гомельская область» во «ВКонтакте». В результате обильных осадков горожане и пассажиры общественного транспорта оказались в водной ловушке. Спасатели перевозили людей из автобусов на лодках.

Осадки начались около полудня. Сначала в городе выпал град — местные фотографировали большие белые сугробы из льдинок. После пошел сильный ливень. Очевидцы сообщали о подтоплениях улиц Кирова, Советской, Билецкого, Интернациональной и других.

Позже в некоторых частях города оказалось парализованным движение транспорта. Несколько автобусов с пассажирами оказались среди воды. Людей вывозили спасатели на лодках.

В понедельник ливни прошлись по югу России. Под водой оказались улицы в Сочи и Славянске-на-Кубани.