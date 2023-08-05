Происшествия 05 августа 2023, 00:50 Ливни подтопили почти 100 участков в приморском селе Приморские власти сообщили о 100 подтопленных из-за ливней участках в селе Зимники

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Сильные ливни подтопили почти 100 участков в селе Зимники в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Из жилых домов в селе Зимники вода ушла полностью, участки 100 подворий остаются подтопленными, но вода спадает», — отметили в сообщении.

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По данным властей, в селе сейчас дежурят спасатели и ДПС.

Синоптики ранее объявляли штормовое предупреждение в Приморье на 2–4 августа. В ночь на пятницу дожди наблюдались в разных частях региона, обильные осадки были и на севере.

По данным министерства ГОЧС региона, из-за обильных осадков затруднилось дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков зафиксировали на территории Красноармейского района.

В конце июля сильный ливень с градом обрушился на Белгород. В результате ряд улиц и зданий в городе оказались в воде, а упавшие деревья повредили инфраструктурные объекты.