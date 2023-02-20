Происшествия 20 февраля 2023, 12:03 Ливни и оползни в Бразилии унесли жизни 36 человек

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Наводнения и оползни, вызванные ливнями, в штате Сан-Паулу в Бразилии стали причиной гибели 36 человек. Об сообщил RT со ссылкой на Globo.

Первоначально сообщали о 24 жертвах катаклизма. В настоящее время известно об одном погибшем в муниципалитете Убатуба и еще 35 — в муниципалитете Сан-Себастьян.

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Власти не исключают, что число жертв может возрасти. Кроме того, дома более 300 человек оказались разрушены.

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«Новые известия» добавили, что сегодня в регион прибудет президент Луис Инасиу Лула да Силва.