Ливень затопил Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за продолжительного ливня подтопило 43 участка. На фоне непогоды в городе случилось более 100 происшествий, сообщило РИА «Новости».

Дождь в Ростове-на-Дону начался еще ночью и не утихает до сих пор. В городе оказались подтоплены 43 территории, упали 65 деревьев и больших веток. По состоянию на 11:00 местные жители обращались к спасателям 176 раз. Более 100 бригад работает в разных городских районах, в их состав входят спасатели, специалисты служб жизнеобеспечения, ресурсоснабжающих организаций и федеральной противопожарной службы.

В ГИБДД Ростовской области предупредили водителей о перекрытии дороги в центре Ростова-на-Дону. Из-за сильного дождя произошло повреждение асфальта. Движение перекрыли от улицы Пушкинской до Большой Садовой по Халтуринскому переулку.

Из-за обильных осадков в Ростове-на-Дону также был затруднен проезд к железнодорожному вокзалу.

В Ростовской области накануне объявили штормовое предупреждение. Ожидались ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Ранее в крымской Керчи из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями, ввели режим ЧС.