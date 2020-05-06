Ливень размыл дороги в Тверской области

Дождь размыл несколько участков дорог. Речь идет о трассах Большое Плоское — Никулино в Спировском районе и Толмачи — Ломовое в Лихославльском районе. В связи с этим организован объезд поврежденных участков.

Обрушенный отрезок дорожной полосы Толмачи — Ломовое можно объехать по федеральной автотрассе М-10.

К ремонту обрушенных участков приступили оперативно. Планируется, что проезд будет обеспечен в течение ближайших 24 часов.