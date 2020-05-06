    06 мая 2020, 15:47

    Ливень размыл дороги в Тверской области

    Анастасия Кременчугская

    Сильные ливни, которые прошли в Тверской области 5 мая, размыли две дороги. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Дождь размыл несколько участков дорог. Речь идет о трассах Большое Плоское — Никулино в Спировском районе и Толмачи — Ломовое в Лихославльском районе. В связи с этим организован объезд поврежденных участков.

    Обрушенный отрезок дорожной полосы Толмачи — Ломовое можно объехать по федеральной автотрассе М-10.

    К ремонту обрушенных участков приступили оперативно. Планируется, что проезд будет обеспечен в течение ближайших 24 часов.