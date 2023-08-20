Происшествия 20 августа 2023, 18:35 Ливень пробил крышу подмосковного склада крупного маркетплейса RT опубликовал видео с затопленного ливнем склада с товарами в Электростали Скриншот видео

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Сильнейший ливень, обрушившийся на Москву и Московскую область, затопил не только улицы. Потоки воды пробили крышу склада маркетплейса в городском округе Электросталь. Видео опубликовал Telegram-канал RT.

На опубликованных кадрах с пробитой крыши склада бил гигантский водопад. В огромной луже плавали коробки с товарами. Какой ущерб причинила погода, пока неизвестно. Но затопление помещения продолжается.

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О приходе в столичный регион непогоды с ливнями и возможным градом жителей предупреждал Гидрометцентр России. Там отметили, что установившаяся теплая погода до +24...+26 градусов не помешает приходу циклона, который принесет обильные осадки.

Свое предупреждение выпустил и департамент транспорта Москвы, который попросил водителей не терять внимание за рулем, соблюдать осторожность во время движения и не совершать сильные маневры во время непогоды.