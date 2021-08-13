Ливень оставил без света более 29 тысяч жителей Краснодарского края

В Краснодарском крае плохая погода стала причиной отключений в электросетях. Электроснабжения лишились более 29 тысяч жителей региона.

Свет на территории края начал отключаться с 17:00 из-за сильного дождя, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Без электроснабжения остаются около 29 300 человек. Мощность отключенных потребителей — 12,7 мегаватта.

Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков — 20 специалистов и 10 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле министерства.

На юге европейской части России зафиксировали субтропический шторм, который по своей структуре напоминает тропический. Последний чаще всего наблюдают над Средиземным морем во второй половине лета. Теперь мезоциклон сформировался над Черным и смещается на восток, захватив побережье Азовского моря и Краснодарский край и принеся с собой ливни.