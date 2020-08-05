Ливан попросил Россию оказать помощь после взрыва в порту
По словам Захрана, последствия взрыва масштабны. В настоящий момент гуманитарная ситуация в городе катастрофическая, больницы не справляются с числом пострадавших. Необходимы поставки крови и электрогенераторов.
«Ливан нуждается в помощи сегодня больше, чем во время войны, мы обращаемся за международной помощью, особенно к президенту России Владимиру Путину, чтобы он посмотрел на Ливан и помог ему получить помощь в Совете Безопасности ООН», — заявил глава медиацентра, пишет РИА ФАН.
Точная причина взрыва пока не установлена. Предположительно, он произошел из-за неправильного хранения 2750 тонн аммиачной селитры.
Трагедия произошла в столице Ливана во вторник, 4 августа. По предварительным данным, в больницы поступили около четырех тысяч раненых, 100 человек погибли.