Ливан попросил Россию оказать помощь после взрыва в порту

Глава медиацентра Бейрута Салем Захран сообщил, что Ливан не сможет самостоятельно справиться с последствиями мощнейшего взрыва. Страна нуждается в помощи всех друзей, в том числе России.

По словам Захрана, последствия взрыва масштабны. В настоящий момент гуманитарная ситуация в городе катастрофическая, больницы не справляются с числом пострадавших. Необходимы поставки крови и электрогенераторов.

«Ливан нуждается в помощи сегодня больше, чем во время войны, мы обращаемся за международной помощью, особенно к президенту России Владимиру Путину, чтобы он посмотрел на Ливан и помог ему получить помощь в Совете Безопасности ООН», — заявил глава медиацентра, пишет РИА ФАН.

Точная причина взрыва пока не установлена. Предположительно, он произошел из-за неправильного хранения 2750 тонн аммиачной селитры.

Трагедия произошла в столице Ливана во вторник, 4 августа. По предварительным данным, в больницы поступили около четырех тысяч раненых, 100 человек погибли.