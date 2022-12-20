20 декабря 2022, 12:30
Лицей в Железногорске отправили на удаленку из-за вспышки острой кишечной инфекции
Прокуратура: у 28 учеников лицея в Железногорске выявили острую кишечную инфекцию
Учеников лицея № 103 «Гармония» в Железногорске отправили на дистанционное обучение после того, как у 28 школьников выявили острую кишечную инфекцию. У нескольких пострадавших несколько дней держалась очень высокая температура, была рвота и расстройство ЖКТ, рассказал источник «360». По его словам, дети ели кашу на завтрак. На обед был рис с котлетами.
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Одному из отравившихся стало плохо в ночь с 10 на 11 декабря. В лицее мальчик проводит весь день, находится там до конца продленки. В столовой он завтракает, обедает и полдничает. После того, как состояние ребенка ухудшилось, у него подскочила температура, стало тошнить, появилось расстройство стула.
Три дня мальчик совсем не мог есть, жар поднимался выше 39, добавил собеседник «360». По его словам, схожие симптомы были и у других отравившихся детей.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что начали проверку после выявления у школьников острой кишечной инфекции. В ведомстве уточнили, что с жалобами на плохое состояние с 10 по 19 декабря обратились 28 учеников в возрасте от семи до 10 лет.
В настоящее они находятся на амбулаторном лечении. Их состояние оценивают, как удовлетворительное, добавили в прокуратуре.
В здании лицея провели дезинфекцию, работу пищеблока приостановили. Всех учеников перевели на дистанционку до 30 декабря.
В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в лицее. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, заключили в ведомстве.
Дети
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