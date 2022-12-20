Эксклюзив 20 декабря 2022, 12:30 Лицей в Железногорске отправили на удаленку из-за вспышки острой кишечной инфекции Прокуратура: у 28 учеников лицея в Железногорске выявили острую кишечную инфекцию Фото: прокуратура Красноярского края / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Учеников лицея № 103 «Гармония» в Железногорске отправили на дистанционное обучение после того, как у 28 школьников выявили острую кишечную инфекцию. У нескольких пострадавших несколько дней держалась очень высокая температура, была рвота и расстройство ЖКТ, рассказал источник «360». По его словам, дети ели кашу на завтрак. На обед был рис с котлетами.

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Одному из отравившихся стало плохо в ночь с 10 на 11 декабря. В лицее мальчик проводит весь день, находится там до конца продленки. В столовой он завтракает, обедает и полдничает. После того, как состояние ребенка ухудшилось, у него подскочила температура, стало тошнить, появилось расстройство стула.

Три дня мальчик совсем не мог есть, жар поднимался выше 39, добавил собеседник «360». По его словам, схожие симптомы были и у других отравившихся детей.

Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что начали проверку после выявления у школьников острой кишечной инфекции. В ведомстве уточнили, что с жалобами на плохое состояние с 10 по 19 декабря обратились 28 учеников в возрасте от семи до 10 лет.

В настоящее они находятся на амбулаторном лечении. Их состояние оценивают, как удовлетворительное, добавили в прокуратуре.

В здании лицея провели дезинфекцию, работу пищеблока приостановили. Всех учеников перевели на дистанционку до 30 декабря.

В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в лицее. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, заключили в ведомстве.