Литовцы угнали KIA Sportage у безработного петербуржца

Два гражданина республики Литвы, угрожая ножом безработному жителю Петербурга, угнали его автомобиль KIA Sportage.

В субботу 9 ноября в 15:58 мужчина сообщил в полицию об угоне автомобиля у дома № 16 на Малоохтинском проспекте.

Угонщиков задержали у дома № 41/14 на Новочеркасском проспекте. Полиция изъяла у злоумышленников украденный автомобиль и нож.