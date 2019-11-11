Литовцы угнали KIA Sportage у безработного петербуржца
Два литовца угнали автомобиль у неработающего петербуржца. Сотрудникам полиции удалось изъять машину, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Два гражданина республики Литвы, угрожая ножом безработному жителю Петербурга, угнали его автомобиль KIA Sportage.
В субботу 9 ноября в 15:58 мужчина сообщил в полицию об угоне автомобиля у дома № 16 на Малоохтинском проспекте.
Угонщиков задержали у дома № 41/14 на Новочеркасском проспекте. Полиция изъяла у злоумышленников украденный автомобиль и нож.