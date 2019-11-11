  • Литовцы угнали KIA Sportage у безработного петербуржца

    11 ноября 2019, 11:43

    Ольга Ситникова

    Два литовца угнали автомобиль у неработающего петербуржца. Сотрудникам полиции удалось изъять машину, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Два гражданина республики Литвы, угрожая ножом безработному жителю Петербурга, угнали его автомобиль KIA Sportage.

    В субботу 9 ноября в 15:58 мужчина сообщил в полицию об угоне автомобиля у дома № 16 на Малоохтинском проспекте.

    Угонщиков задержали у дома № 41/14 на Новочеркасском проспекте. Полиция изъяла у злоумышленников украденный автомобиль и нож.