Происшествия 07 июня 2023, 13:14 Литейный цех в Молочанске Запорожской области обстреляли из РСЗО ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по Молочанску Запорожской области, пострадали два человека

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Украинские войска атаковали литейный цех в городе Молочанск Пологовского района Запорожской области. Два жителя получили ранения, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Около 09:00 боевики ВСУ обстреляли город Молочанск. Прилеты зафиксированы на территории литейного цеха завода», — отметил собеседник агентства.

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Вооруженные силы Украины, по его словам, могли использовать для удара ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. Пострадали два человека. Информацию об атаке подтвердил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ продолжили обстреливать Херсонскую область, где 6 июня пострадала Каховская ГЭС. За сутки выпустили почти 60 артиллерийских снарядов по Горностаевке, Сергеевке, Васильевке и другим населенным пунктам. При помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на Новую Каховку, когда из нее эвакуировали пострадавших от подтопления жителей.