Происшествия 20 июля 2023, 01:56 Листовки в поддержку украинских боевиков нашли в продукции Avon «Коммерсант»: в продукции Avon нашли листовки в поддержку украинских боевиков Unsplash

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В продукции косметической компании Avon обнаружили листовки в поддержку бойцов диверсионно-разведывательных групп и Вооруженных сил Украины, которые совершали атаки на приграничные регионы России. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, в доставленных курьерами посылках с парфюмерией нашли печатные тексты со словами благодарности в адрес террористов, устроивших нападения на Брянскую и Белгородскую области.

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Так, мужчина из Москвы оформил доставку косметики курьерской службой для своей супруги. При получении посылки он увидел, что упаковка пришла с повреждениями. Вскрыв ее, москвич обнаружил бумагу, на которой содержалась агрессивная информация против действий России на Украине. Мужчина предположил, что сторонники ВСУ вскрыли упаковку, чтобы подложить туда листовку.

В настоящее время полиция и Следственный комитет РФ начали по данному факту доследственную проверку. В самой компании Avon ситуацию пока не комментировали.