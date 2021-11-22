Лишенный сана епископ погиб в аварии под Санкт-Петербургом

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид погиб при ДТП в Ленинградской области. Ранее его отстранили от служения в церкви за раскольническую деятельность.

«Да, Диомид погиб в ДТП», — подтвердил РИА «Новости» эту информацию представитель Анадырской и Чукотской епархии.

Он добавил, что бывший епископ в последнее время редко бывал на Чукотке.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила 21 ноября, что грузовой и легковой автомобили лоб в лоб столкнулись на 507-м километре трассы Вологда–Новая Ладога. В результате случившегося три человека, находившиеся в легковушке, погибли. Telegram-канал «brief незыгарь» написал, что одна из жертв аварии — бывший епископ Чукотский и Анадырский Диомид.

Он был известен своими призывами к отказу от диалога с другими кцеркииями, изоляции Русской православной церкви, отказу от паспортов, ИНН, мобильных телефонов. В итоге Священный Синод в июне 2008 года отстранил Диомида от управления епархией за неподчинение священноначалию и за раскольническую деятельность.

После этого бывший епископ заявил, что предал анафеме патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В октябре 2008 года Диомида лишили сана.