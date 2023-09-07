Происшествия 07 сентября 2023, 13:21 Лишенный прав мотоциклист врезался в иномарку в Самаре

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В Самаре в ДТП пострадал 21-летний мотоциклист. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Молодого человека лишили прав несколько месяцев назад, он был за рулем пьяный. Но он все равно снова сел за двухколесный транспорт. Парень хотел проскочить на красный на перекрестке и врезался в Subaru. В результате аварии мотоциклист получил множественные травмы, его доставили в больницу.

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