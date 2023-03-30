Происшествия 30 марта 2023, 18:21 Лишенный прав многодетный отец устроил гонки с инспекторами ДПС в Тюменской области

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В Тюменской области многодетный отец, лишенный водительских прав, в третий раз попался пьяным за рулем. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

В Ялуторовске минувшей ночью инспекторы ДПС остановили автомобиль. Но проверить документы у водителя полицейские не смогли.

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«Водитель на Toyota сначала остановился, но резко тронулся с места, как только инспектор ДПС подошел к машине. Наряд преследовал автомобилиста несколько кварталов, потом он выскочил из машины и попытался убежать от полицейских», — рассказали в ГИБДД.

В итоге водителя все-таки задержали. Оказалось, что им был многодетный отец, который попался на пьяном вождении уже в третий раз. Ранее по этой причине его лишили прав. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

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