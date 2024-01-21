Происшествия 21 января 2024, 18:50 Лишь 150 картин удалось спасти из сгоревшей Национальной галереи Абхазии Минкульт: 150 картин спасли из сгоревшей Национальной галереи Абхазии РИА «Новости»

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Лишь 150 из четырех тысяч картин спасли после пожара в Национальной галерее в Сухуме. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Минкультуры Абхазии Динара Смыр. Ее слова привело РИА «Новости».

«Среди них есть фрагменты работ Александра Шервашидзе — Чачба. Но ни одна из картин этого художника не уцелела», — добавили в пресс-службе ведомства.

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По словам Смыр, пока специалисты оценивают ущерб от пожара. Возможно, некоторые картины можно восстановить, заметила она.

В МВД Сухума заявили, что возгорание в галерее произошло около 03:30. Правоохранители рассматривают разные версии пожара, не исключая поджог.

Вице-президент Абхазии Барда Гунба назвал уничтожение картинного фонда серьезной потерей для культуры республики. Источник в Генпрокуратуре Абхазии сообщил, что президент Аслан Бжания ждет отчета следственных органов о пожаре в галерее.