Важное 20 июля 2023, 10:35 Линию газоснабжения повредили при обстреле села Вязового Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое, повредили дома и линию газоснабжения РИА «Новости»

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Украинские войска утром 20 июля обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Жители не пострадали, но снаряды повредили дома, хозяйственную постройку и линию газоснабжения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал он.

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Осколки снарядов выбили окна, посекли фасады и крыши четырех частных домов, попали в хозпостройку и линию газоснабжения. Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады выехали на место, чтобы устранить последствия нападения.

При помощи беспилотника 20 июля украинские военные совершили атаку населенный пункт на северо-западе Крыма. Погибла девочка, повреждения получили административные здания.

В Брянской области противник направил БПЛА на вышку сотовой связи, сообщил Telegram-канал Shot. В нее запустили дрон с подвешенным снарядом, но он не сдетонировал после падения.