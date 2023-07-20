20 июля 2023, 10:35
Линию газоснабжения повредили при обстреле села Вязового Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое, повредили дома и линию газоснабжения
Украинские войска утром 20 июля обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Жители не пострадали, но снаряды повредили дома, хозяйственную постройку и линию газоснабжения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет», — написал он.
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Осколки снарядов выбили окна, посекли фасады и крыши четырех частных домов, попали в хозпостройку и линию газоснабжения. Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады выехали на место, чтобы устранить последствия нападения.
При помощи беспилотника 20 июля украинские военные совершили атаку населенный пункт на северо-западе Крыма. Погибла девочка, повреждения получили административные здания.
В Брянской области противник направил БПЛА на вышку сотовой связи, сообщил Telegram-канал Shot. В нее запустили дрон с подвешенным снарядом, но он не сдетонировал после падения.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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