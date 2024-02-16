Происшествия 16 февраля 2024, 14:14 ЛЭП повредило при обстреле ВСУ Курской области Старовойт: в Рыльском районе Курской области обстрел ВСУ повредил ЛЭП РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли Курскую область. Из-за повреждения линий электропередачи два населенных пункта остались без света, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Рыльский район был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи деревня Городище и часть села Козино обесточены», — объявил он.

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Энергетики, по его словам, займутся устранением аварии, как только стабилизируется обстановка. Пока делать это небезопасно.

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