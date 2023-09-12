12 сентября 2023, 11:51
Линия газоснабжения пострадала после обстрела белгородского села Сподарюшино
Гладков: в селе Сподарюшино после обстрела пострадала линия газоснабжения
Село Сподарюшино Грайворонского городского округа 12 сентября попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, среди местных жителей ранений никто не получил. Однако в двух частных домовладениях зафиксировали повреждения: выбитые окна, посеченные крыши и фасады.
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Также пострадали хозяйственная постройка и линия газоснабжения. Гладков добавил, что на место прибыли оперативные и аварийные службы.
Днем ранее, 11 сентября, Украина попыталась атаковать российские объекты с помощью БПЛА. Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Гладков уточнил, что дрон рухнул в Валуйском городском округе. В результате никто не пострадал.
В ночь на 11 сентября ПВО сбила еще два беспилотника самолетного типа в Белгородской области.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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