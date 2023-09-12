Происшествия 12 сентября 2023, 11:51 Линия газоснабжения пострадала после обстрела белгородского села Сподарюшино Гладков: в селе Сподарюшино после обстрела пострадала линия газоснабжения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Село Сподарюшино Грайворонского городского округа 12 сентября попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, среди местных жителей ранений никто не получил. Однако в двух частных домовладениях зафиксировали повреждения: выбитые окна, посеченные крыши и фасады.

Реклама

Также пострадали хозяйственная постройка и линия газоснабжения. Гладков добавил, что на место прибыли оперативные и аварийные службы.

Днем ранее, 11 сентября, Украина попыталась атаковать российские объекты с помощью БПЛА. Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Гладков уточнил, что дрон рухнул в Валуйском городском округе. В результате никто не пострадал.

В ночь на 11 сентября ПВО сбила еще два беспилотника самолетного типа в Белгородской области.