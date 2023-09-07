Важное 07 сентября 2023, 09:10 Линия электропередачи в Белгородской области получила повреждения из-за атаки ВСУ Губернатор Гладков: поселок Задорожный под Белгородом попал под обстрел ВСУ

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Украинские силы совершили артиллерийский обстрел Белгородской области утром 7 сентября. Под огнем оказался поселок Задорожный, повреждены линии электропередачи. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи», — написал он.

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Таким образом без света остались поселок Задорожный, села Вязовое, Илек-Пеньковка, Теребрено и Староселье. Аварийные бригады начнут работы в ближайшее время.

Гладков сообщал об обстрелах ВСУ 3 сентября. Тогда противник выпустил по селу Журавлевка четыре артиллерийских снаряда, еще два — по селу Наумовка. Кроме того, в Таврове сбили беспилотник.

Житель поселка Комсомольский в этом регионе получил множественные ранения после того, как у него в руках разорвалась найденная на улице граната. Врачи диагностировали у него травмы ног и рук, лица.