Важное 19 февраля 2024, 16:04 Линии электропередачи повредило при обстреле белгородского села Тишанка Гладков: ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Оказались повреждены линии электропередачи, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В двух частных домовладениях выбило окна, посекло крышу и фасад, ворота и изгородь. Никто не пострадал.

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На месте работают оперативные и аварийные службы. В ближайшее время начнется ликвидация последствий происшествия.

Примерно за час до этого стало известно об атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.

Днем еще один украинский дрон-камикадзе сбили в приграничном районе Белгородской области. Боеприпас сдетонировал в воздухе. О раненых и разрушениях не сообщалось.

В тот же день, 19 февраля, два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ в Брянской области. Под удар попало село Новые Юрковичи Климовского района. Раненые в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.