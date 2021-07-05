Линии электропередач повреждены в Кабардино-Балкарии из-за непогоды

Сильные ливни и шквалистый ветер лишили света 1,5 тысячи домов в Кабардино-Балкарии. На данный момент специалисты ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщил «Мир 24».

Подачу электричества удалось возобновить лишь частично. В республике ведутся ремонтные работы. Свет пропал в Нальчике, Чегемском, Баксанском, Майском, Терском районах. Свет удалось вернуть в 300 домов. Ранее из-за сильных ливней в Москве образовалась пробка. Вода затопила улицу Нижние Мневники. Уровень воды доходил до порогов легковых автомобилей.