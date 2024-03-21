Происшествия 21 марта 2024, 20:47 Линии электропередачи повредило при обстреле поселка Теткино в Курской области Старовойт: часть поселка Теткино оказалась обесточена после обстрелов ВСУ Freepik

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Линии электропередачи повредило в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, часть поселка обесточена.

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«Аварийные бригады приступят к восстановлению, когда это будет безопасно. Также повреждены крыши, окна и заборы восьми частных домов. Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь», — подчеркнул Старовойт.

Курская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ с начала спецоперации. В четверг, 21 марта, ВСУ повредили трубу, снабжающую поселок Теткино газом.

Утром 20 марта противник атаковал этот населенный пункт несколько раз. Прилеты зафиксировали в районе одного из местных промышленных предприятий.