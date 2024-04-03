Важное 03 апреля 2024, 09:54 Линии электро- и газоснабжения повредило в селе под Белгородом из-за обстрела Гладков: ВСУ обстрелял село Вязовое, повреждены дома, электро- и газоснабжение Глава Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Вооруженные силы Украины утром 3 апреля обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия», — написал он.

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В жилом доме и летней кухне выбило и повредило окна. Обошлось без жертв и пострадавших.

Накануне, 2 апреля, беспилотник сбросил взрывные устройства на село в Белгородской области. Два частных дома остались без окон, повреждения также получил один автомобиль.

Как отмечал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, у украинской армии нет успехов на линии боевого соприкосновения. Но чтобы «скрыть» это, боевики обстреливают мирное население и устраивают теракты.